Бразильська супермодель Жизель Олівейра обожнює експериментувати зі стилем. Перед прихильниками дівчина постає у сексуальних сукнях, високих чоботах на підборах, чи спортивних костюмах. В одному зі своїх останніх дописів, манекенниця показала ніжний аутфіт.

Популярна модель завжди виглядає ефектно завдяки тому, що вдається до модних експериментів. Жизель абсолютно не боїться одягати незвичні та ризиковані речі.

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Бразилійка любить яскраві кольори, довжину міні, прозорі тканини та складний крім. Втім останні образи моделі просочені ніжністю та жіночністю. Олівейра показала, яким костюмом можна замінити спортивний.

Образ Жизель Олівейри

Красуня є палкою прихильницею бренду Revolve, тож одягнула шовковий костюм-трійку саме цієї марки. Жизель приміряла м’ятний костюм, що складається з бра, сорочки та штанів.

Аутфіт вона доповнила сонцезахисними окулярами із зеленою оправою. Замість сумки Олівейра вирішила одягнути на шию компактний чохол для телефона на шнурівці.

Образ знаменитості довершили шльопанці Hermes. Волосся Жизель розпустила та зав'язала ледь помітні два хвостики. Серед аксесуарів Олівейра зробила ставку на популярні сережки кільця срібного кольору.

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