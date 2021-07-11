Жива легенда італійської моди: шлях до успіху Джорджо Армані

Джорджо Армані виповнилося 87 років. Він народився 11 липня 1934-го року у провінційному містечку Італії. З самого дитинства Джорджо відрізнявся серед своїх однолітків перфекціонізмом та відчуттям прекрасного. Напевно саме тому Армані має витончений смак у всьому, і неважливо, що це – одяг, аксесуари, парфуми чи навіть китайська їжа.

Джорджо Армані – загадкова особистість. У той момент, коли одні видання приписують Армані любовні стосунки з його найкращим другом, інші звинувачують його у гомофобії. Він настільки заглиблений в роботу, що у нього немає власної сім'ї, зате він з радістю дарує любов своїм племінникам.

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Дитинство та юність Джорджо Армані

Джорджо Армані народився в мальовничому італійському містечку П'яченца. У ті часи воно було ще невеличким та провінційним, через що Армані називає П’яченцу його маленьким світом. Джорджо був середньою дитиною, він виховувався разом зі старшим братом Сердіжо і молодшою ​​сестрою Розанною. У нього також була старша сестра Сільвана, проте вони так і не зустрілися, адже вона померла за сім місяців до його народження.



Джорджо Армані з братом та молодшою сестричкою / SuccessStory

Діти родини Армані зростали у скромній традиційній родині, його батько – Уго Армані, був бухгалтером в конторі вантажних перевезень. Сім’я Уго Армані пережила труднощі Другої світової війни. Деякі друзі Джорджо були вбиті під час бомбардувань і він досі з жахом пригадує цей період свого життя. Аби заховатися від реалій жорстокого світу, маленький Джорджо любив тонути в паралельному світі голлівудського кінематографа.

Ми були бідні та життя було жорстким. Кінотеатр у Мілані був притулком – палацом мрій – і кінозірки здавалися настільки гламурними. Я закохався в ідеалізовану красу голлівудських зірок, – розповідає Армані Harper's Bazaar.



Джорджо Армані з друзями дитинства / Nigel Clare

Після прочитання роману Кроніна Арчібальда "Цитадель", Джорджо Армані захопився анатомією людини та захотів опанувати професію лікаря. Потяг до медицини спонукав Джорджо Армані вступити на медичний факультет Міланського університету. Проте багатьом людям притаманно шукати себе, головне, не боятися починати з чистого аркуша. Джорджу Армані вистачило сміливості зізнатися собі в тому, що медицина – це не його і він наважився покинути навчання на початку третього курсу. Відсутність навчання зобов’язувала Армані пройти військову службу, що він і зробив. Під час 20-ти денної відпустки, завдяки допомозі свого друга Армані влаштувався на роботу помічником фотографа, після чого ще довго вивчав сферу фотографії.



Юний Джорджо Армані / Pinterest

Перші кроки Армані до модельного бізнесу

Одразу після закінчення служби, у 1957-му році Армані почав працювати у відомому міланському універмазі La Rinascente. Його досить швидко підвищили до оформлювача вітрин, а згодом перевели в штат закупників одягу.

Наприкінці 1960-х він познайомився з архітектором Серджіо Галеотті, який і надихнув Армані розпочати кар’єру модельєра. У 1961-му році він приєднався до команди дизайнерів Ніно Черруті, а пізніше почав позаштатно працювати для інших компаній, таких як Hitman, Allegri, Hilton та Gibo.

Armani та Galeotti стали діловими партнерами, також їм постійно приписували романтичні стосунки. Разом вони заснували проект Giorgio Armani SpA в липні 1975 року. Наступного року Armani запустив жіночу колекцію, яку дуже тепло прийняли. Його одяг був революційним у той час, він почав вводити більш природну посадку і використовувати нейтральну палітру кольорів.

У 1979 році дизайнер заснував однойменну корпорацію Giorgio Armani, після чого одразу представив нову лінію одягу "Mani" для чоловіків і жінок. Окрім буденного одягу, лінія містила у собі спідню білизну, купальники та аксесуари.

У 1980-х роках компанія представила лінії "Armani Junior", "Armani Jeans" і "Emporio Armani". Лінія "Emporio" орієнтувалася на соціальне населення середнього класу. Окрім доступної ціни, вона відрізнялася свіжістю та новим стилем за більш доступною ціною.

У 1982-му році Джорджо Армані став першим дизайнером, який прикрасив журнал Time. Сам Армані пояснює свій успіх тим, що був першопрохідцем із тих, хто вмів під одягом приховати жіночі недоліки.



Шлях успіху Армані / Pinterest

Зірковий дизайнер

Джорджо Армані створив діловий стиль 80-х і 90-х, що подарувало йому квиток до примірочних шоу-бізнесу. У 1980-му році він вперше одягнув кіногероя, а саме мрію усіх жінок того часу Джуліана Кея з фільму "Американський жиголо". Армані одягав акторів у таких фільмах, як "Матриця", "Безславні виродки", "Одинадцять друзів Оушена", "Недоторкані", "Славні хлопці", "Темний лицар". Та й взагалі, ні для кого не секрет, що всіх голлівудських зірок, які полюбляють бренд Армані – перерахувати нереально.



Образ Джуліана Кея з фільму "Американський жиголо" створив Джорджо Армані / Pinterest

Також Джорджо Армані одягав серцеїда 21-го сторіччя Леонардо Ді Капріо у фільмі "Вовк з Уолл-стріт".



Джорджо Армані розробляв образ для Леонардо Ді Капріо / Pinterest

Марка Giorgio Armani отримала повторний поштовх у 2006 році, коли дизайнера попросили розробити вбрання для весілля Тома Круза та Кеті Холмс в Італії.

Кеті хотіла просте та елегантне плаття з витонченим силуетом, яке виглядало би багато лише завдяки тканині,

– говорить Армані.



Весілля Тома Круза та Кеті Холмс / Eonline

Цікаві факти з життя Джорджо Армані

– У 1979 році Джорджо Армані був нагороджений премією Неймана Маркуса за "Видатну службу в галузі моди".

– У 1987 році він отримав нагороду "Життєвого досягнення Джеффрі Бін" від Ради дизайнерів моди Америки.

– Джорджо Армані – вегетаріанець, також він не вживає алкоголю та жодного разу не курив цигарки.

– Армані вважає, що якби він мав змогу повернутися назад у часі, то не обрав би кар'єру модельєра.

– За роки проживання в Мілані, молодша сестра Армані стала досить популярною моделлю. Багато її знімків зробив Джорджо.

– У 2000-му році Джорджо відкрив ресторан в Мілані під назвою "Armani Nobu", дизайн якого розробляв особисто.

– З початку 2000-х років Армані кілька років допомагав афганським біженцям, за що був оголошений послом доброї волі з питань біженців в ООН.

– У 2016 році бренд Джорджо Армані відмовився від натурального хутра на користь навколишнього середовища і диких тварин.

– Джорджо Армані – президент баскетбольної команди "Олімпія Мілан". Також він розробляв форму для британських спортсменів та гравців футбольного клубу "Челсі".

– На початку пандемії COVID-19 знаменитий кутюр'є пожертвував 1 мільйон євро, щоб запобігти ще більшому розповсюдженню вірусу. Пожертву від модельєра отримали три лікарні в Мілані та Департамент цивільного захисту.



Джорджо Армані / Vogue