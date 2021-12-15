Маша Єфросиніна – впевнена в собі жінка, яка на власному прикладі показує, що наполегливою працею можна досягнути успіху в будь-якій сфері діяльності.

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Також ведуча є прикладом для багатьох жінок не лише в кар'єрному рості, а й в стилі. Маша постійно демонструє елегантні образи, в яких виглядає неперевершено.

Фотосесія Маші Єфросиніної у взутті Baldinini

Elle створив спецпроєкт разом із відомим брендом взуттям Baldinini. Маша Єфросиніна на власному прикладі показала декілька актуальних моделей з різним одягом:

чорною шкіряною сорочкою та молочною сукнею з плісированою спідницею;

класичними чорними штанами та білою трендовою сорочкою;

силуетною сукнею чорного кольору довжини нижче колін;

чорними вкороченими шкіряними штанами, водолазкою та сірим піджаком.

Кожен образ улюблениці мільйонів довершувало ідеально рівно вкладене волосся та бездоганний макіяж у коричневих тонах.

Текст публікації Маші Єфросиніної:

Я досить непогано знаю, який на смак успіх! Так само добре мені відомий присмак невдач та провалів. Але в обох станах я була і залишаюся вірною кільком правилам. Ось уривок з мого останнього інтерв'ю про це: "Одне з моїх правил – не займатися тим, що не приносить задоволення, в чому я погано розбираюся і не хочу розбиратися краще. Якщо ж навпаки, то мене не зупинити.

Друге правило – не втрачати можливостей. Сьогодні світ занадто продуманий, намагається передбачити всі наслідки. Моє ж життя та мій досвід доводять, що якщо ти інтуїтивно чогось дуже хочеш і кидаєшся в це з головою, то в ста відсотках випадків результат показує, що спроба була недаремна. Ось чому я досі не маю карти візуалізації та не ставлю 10-річних цілей. Я вірю в інтуїцію, внутрішній голос і відчуття.

Третє правило – я вірю в мораль і принципи, на яких базуються мої стосунки з людьми, роботою і з собою".