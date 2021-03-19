Жіночі кардигани 2021: трендові та стильні варіанти

Кардиган – це важливий елемент будь-якого жіночого стилю. Зараз у мас-маркетах їх настільки багато представлено, що для кожної знайдеться цікавий фасон в різних кольорах та принтах. Втім багато дівчат незаслужено недооцінюють цю річ, оскільки досі уявляють собі бабусин стиль. У матеріалі розповідаємо, чому кардиган – все ж таки стильний та трендовий елемент.

Модниці та навіть зірки стрітстайлу не нехтують кардиганом та цікаво стилізують його у своїх образах. Школа стилю української дизайнери Ніки Гук Selfish school радить перш за все обрати якісний та актуальний кардиган. Звертайте увагу на склад виробу, якщо хочете, щоб він вас зігрівав.

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Кардиган має містити шерсть чи кашемір (мінімум 30-50%). Такий кардиган може бути до середини стегна чи подовжений, вільного крою чи оверсайз, актуальні і моделі без ґудзиків на запах з поясом.

Оверсайзні та подовжені чудово виглядають у поєднанні зі штанами та джинсами прямого крою, slim, skinny та легінсами.

"В тренді також вкорочені моделі до талії. Вони зазвичай більш тонкі і мають у складі котон, віскозу, кашемір, домішки шерсті, поліестеру, акрилу. Особливо популярні цього сезону тонкі кардигани з відкладним комірцем, що нагадують сорочку", – пише Selfish school.

Стилісти кажуть, що вкорочені кардигани можна носити на голе тіло чи з бралетами, кроп-топами або майками. Їх можна гарно вписати у багатошарові образи як нижній шар – під піджак, тренч чи пальто. Дуже затишно виглядають трикотажні сети з кардигану та штанів чи спідниці.

В інстаграм-дописі Selfish school не оминув увагою універсальний кардиган. Якщо ви хочете поповнити свій модний арсенал саме такою моделлю, зверніть увагу на однотонні моделі з V-подібним вирізом, довжиною до тазової кісточки, щоб його можна було і носити навипуск, і заправити у низ. Така модель має бути з нейтральною фурнітурою та не дуже активною фактурою.

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Кардиган – компліментарна річ для різних типів фігур, адже має V-подібний виріз та рядок ґудзиків, які створюють вертикаль. Якщо ви маєте пишні форми у верхній частині тіла, будьте обережні з надто оверсайзними моделями та кардиганами грубої в'язки, вони можуть додати об'єму. Якщо ви маєте пишні стегна і хочете їх скорегувати, звертайте увагу на довжину виробу – він не має закінчуватися на найширшій частині стегон.

Поєднуйте кардиган з вбранням ділового стилю, зі стильними штанами-палаццо, з джинсами прямого крою, з елементами кежуалу, гранжу, спортивного чи утилітарного стилю.

Стильні варіанти кардиганів ​



Трендові кардигани 2021 / інстаграм Selfish school



Трендові кардигани 2021 / інстаграм Selfish school



Трендові кардигани 2021 / інстаграм Selfish school



Трендові кардигани 2021 / інстаграм Selfish school



Трендові кардигани 2021 / інстаграм Selfish school



Трендові кардигани 2021 / інстаграм Selfish school



Трендові кардигани 2021 / інстаграм Selfish school



Трендові кардигани 2021 / інстаграм Selfish school