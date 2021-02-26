Творчий директор Prada Раф Сімонс та Міучча Прада показали спільну жіночу колекцію осінь-зима 2021/2022. Їхнє шоу пройшло у безлюдних кольорових кімнатах, у яких представляли колекцію моделі під час чоловічого Тижня моди.

Міучча Прада та Раф Сімонс у новій колекції знаходять щось спільне між простотою і складністю, елегантністю та жіночністю. Vogue зібрав 5 головних елементів з нової колекції, які вже зовсім скоро будуть носити всі зірки стрітстайлу.

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У новій колекції Раф Сімонс здивував усіх зміною своїх принципів. Дизайнер ніколи не зраджував своїм традиціям створювати об’ємні пальта, а вже у новій колекції рукави стали більш жіночними та придбали форму ліхтарика.

Жіноча колекція Prada осінь-зима 2021/2022 / Vogue

Оновлена сумка Cleo

Cумки Cleo продовжують своє сходження на модний Олімп. У новій колекції дизайнери представили сумку у збільшеному розмірі та забарвлену в яскраві принти.



Жіноча колекція Prada осінь-зима 2021/2022 / Vogue

Комбінезон

Трикотажний комбінезон Раф Сімонс та Міучча Прада показали у чоловічій колекції. Тоді цей елемент гардеробу трохи збентежив fashion-журналістів, адже на чоловіках він виглядав досить непрактичним

У новій колекції моделі виходили в трикотажних комбінезонах, одягнутих під спідниці, сукні та костюми з жакетом і спідницею.



Жіноча колекція Prada осінь-зима 2021/2022 / Vogue

Накидка з паєтками

Головний фанат панку Раф Сімонс представив в осінньо-зимовій колекції яскраво-рожеві, зелені і сині паєтки. Паєтки в колекції прикрасили і пальта, і сукні, і аксесуари, але найбільшу увагу привернула хутряна накидка, нібито вивернута навиворіт – хутро зовні, паєтки кольору фуксії всередині.



Жіноча колекція Prada осінь-зима 2021/2022 / Vogue

Ботильйони і ботфорти

Взуття Prada цього разу заслуговувало на особливу увагу – майже всі моделі вкрилися кольоровим принтом: червоно-чорним, зелено-рожевим, синьо-фіолетовим, чорно-жовтим.



Жіноча колекція Prada осінь-зима 2021/2022 / Vogue

Бомбери

Бельгієць Раф Сімонс не зраджує своїм традиціям і від 1990-го року випускає у колекціях бомбери. Prada представила улюблені Рафом бомбери, які він трохи видозмінив. Гібриди були прикрашені оборками на рукавах і коміром-стійкою з логотипом Prada на спині.



Жіноча колекція Prada осінь-зима 2021/2022 / Vogue

Нагадаємо, на початку року відбувся показ першої чоловічої колекції Рафа Сімонса, яку він створив спільно з Міуччою Прадою для Prada Menswear. Успішний дебют чоловічої колекції Prada викликав цілу низку емоцій та перевершив усі сподівання fashion-представників модної індустрії.