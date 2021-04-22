Жасмін Тукс вразила мережу розкішними образами для глянцю Numero: чарівні кадри

"Ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс вразила мережу бездоганними образами, які вона приміряла для фотосесії. 30-річна дівчина позувала для травневих сторінок глянцю Numero.

Модель позувала для глянцю в чарівному червоному вбранні. Жасмін приміряла розкішні довгі сукні та стильні аутфіти. Кадри зі зйомки вона опублікувала у своєму інстаграмі, за яким стежить понад 4 мільйони людей. Нова фотосесія надзвичайно вразила мережу.

Цікаво Дженніфер Лопес знялася у неймовірній фотосесії для глянцю InStyle: розкішні кадри

Фотографом зйомки виступив Джордж Лівератос, стильні образи їй підібрав fashion-стиліст Арнольд Мілфорд. Макіяж знаменитості зробила Келлі Макклейн, а над зачіскою чаклував Дімітріс Гіанеттос.

Жасмін приміряла для кадру червоний total look. Вона позувала у червоній водолазці з вирізаними рукавами та червоних штанах. Її образ довершували сережки срібного кольору у вигляді ящірки.



Жасмін Тукс позувала для фотосесії у червоних образах / Фото з інстаграму

Також на тлі габаритних каменів та скель Жасмін Тукс з’явилася у розкішній червоній сукні з рукавами-буфами та глибоким вирізом у зоні декольте. Сукня також була оздоблена стильними вирізами на талії. Такий бездоганний образ модель довершила срібним масивним кольє у вигляді закрученої змії.

Прикраси стилісти підбирали згідно з обраним антуражем. У віддаленому від людей місці під палючим сонцем дійсно є безліч плазунів.



Жасмін Тукс позувала для фотосесії у червоних образах / Фото з інстаграму



Жасмін Тукс позувала для фотосесії у червоних образах / Фото з інстаграму

Для чергового кадру Жасмін обрала червону обтислу сукню з атласного матеріалу, а згодом замінила її блискучою сукнею з прозорого матеріалу. Під низ знаменитість одягнула чорну білизну.



Жасмін Тукс позувала для фотосесії у червоних образах / Фото з інстаграму



Жасмін Тукс позувала для фотосесії у червоних образах / Фото з інстаграму

Червоного кольору манекенниця обрала купальник на зав’язках, який цього сезону дуже популярним. Модель слідкує за своєю фігурою, тож похизувалася розкішною талією.



Жасмін Тукс позувала для фотосесії у червоних образах / Фото з інстаграму

"Ангел" Victoria's Secret також з’явилася у зухвалому образі. Вона одягнула строгий жакет зміїного принта в парі з вогняними високими ботфортами на підборах.



Жасмін Тукс позувала для фотосесії у червоних образах / Фото з інстаграму



Жасмін Тукс позувала для фотосесії у червоних образах / Фото з інстаграму



Жасмін Тукс позувала для фотосесії у червоних образах / Фото з інстаграму