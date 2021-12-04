Американська манекенниця, яка кілька місяців тому вийшла заміж за виконавчого директора Snapchat Хуана Девіда Борреро, продемонструвала своїм прихильникам ефектний ауфіт.

Дивіться також Як одягнутися на новорічний корпоратив: ексклюзивні поради від Андре Тан

Дівчина показала, як створити з базових щоколадних відтінків стильний зимовий look.

Образ Жасмін Тукс

Супермодель приміряла під низ бежевий трикотажний топ, який доповнила штанами відтінку молочний шоколад. Широкі штани Жасмін заправила в елегантні чоботи з тисненою зміїною шкірою на низьких підборах коричневого кольору.

Свій образ манекенниця доповнила довгою темно-коричневою шубою. Завершенням аутфіту стала мінімалістична сумка мідного кольору. Знаменитість зробила високий пучок, природний макіяж та одягнула мінімалістичні сережки.

Образ, який створила Жасмін Тукс ідеально підійде для виходу в офіс, прогулянок з друзями чи вечері з коханим в ресторані.



Модний аутфіт Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі