Жасмін Тукс показала ідеальний варіант для літнього виходу: розкішні фото в білому костюмі

На монохромні образи часто роблять ставку як перші леді, так і світові знаменитості. Цього літа безпрограшним варіантом стане look білого кольору. Головний тренд ефектно продемонструвала ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс.

30-річна топ-модель поділилася фото в новому фантастичному образі, який легко повторити. Жасмін Тукс одягла легкий білосніжний костюм – штани з високою талією та провокативний топ. Це ідеальний варіант для прогулянок спекотного літа!

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Стримані штани прямого крою підкреслили довгі стрункі ніжки моделі та акцентували на тендітній талії.

Верх look дещо сміливіший. Жасмін Тукс підібрала топ на тоненьких бретелях, під який не одягла бюстгальтер. Завдяки відвертому декольте розкішні форми ангела Victoria's Secret виглядали неперевершено. Схоже, цього сезону вона не збирається приховувати свої принади.

Жасмін Тукс у білому костюмі / Фото з інстаграму моделі

Жасмін Тукс зробила кілька фото на задньому дворі свого маєтку, тому показала стильний образ з різних ракурсів. Так, зірка акцентувала на ще одному тренді цього літа – топі з оголеною спиною. Аутфіт модель довершила масивним ланцюжком-кольє, яке давно стало одним з найулюбленіших аксесуарів модниць зі всього світу.

Жасмін Тукс у білому костюмі / Фото з інстаграму моделі

Жасмін Тукс у білому костюмі / Фото з інстаграму моделі