Американська модель та "ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс здивувала публіку відвертими кадрами. 30-річна американська манекенниця опублікувала фото, на яких позувала повністю оголеною.

Сміливі світлини для красуні зробив фотограф Адам Франзіно. Жасмін не посоромилася показати їх 4-мільйонній аудиторії, адже часто знімається у схожих фотосесіях, демонструючи свої бездоганні форми.

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Варто зазначити, що фотограф не вперше робить для Тукс відверті фотосесії. Раніше він знімав модель без білизни для глянцю Gritty Pretty. Вочевидь, Жасмін любить показувати своє тіло, тож залюбки погодилася для чергових знімків.

Перед фотокамерою Тукс постала повністю оголеною. Дівчина сиділа на стільці позуючи лише в прикрасах. Вона одягнула на шию 2 срібні ланцюжки та браслет на руку. Волосся модель зав’язала в пучок, розпустивши деякі пасма на обличчя.

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Напередодні Жасмін Тукс опублікувала у своєму інстаграмі кадр в оранжевому комбінезоні. На світлині вона позувала зі своєю світлиною, яку фотограф роздрукував та оформив у рамці. Модель зазначила, що це фото є її улюбленим, тож їй не терпиться повісити цю фотографію у своєму офісі.