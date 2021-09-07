Жан-Поль Бельмондо – ікона стилю: найкращі образи легендарного актора

6 вересня у 88-річному віці помер французький актор Жан-Поль Бельмондо. Небачену славу йому приніс фільм "На одному подиху". Згодом актор зіграв не один десяток ролей та став дуже цінним для французького кінематографа. За усю свою кар’єру він прославився стильними образами еталонного бунтаря в об’ємних костюмах та краватках. Fashion 24 зібрав найкращі образи актора, які ми будемо пам’ятати завжди.

Жан-Поль Бельмондо не був секс-символом, втім навіть попри зламаний ніс та ранні зморшки на обличчі, він зумів вражати та закохувати в себе з першого погляду. Легендарний актор завжди випромінював силу та доброту водночас.

До теми Помер відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо

У стильних розслаблених костюмах, з чарівною посмішкою та сигаретою в руках Жан-Поль швидко завоював любов у глядачів, яка з роками не згасала, а навпаки, лише підсилювалася. Французи ласкаво називали його "Бебель" і просто обожнювали за яскраву та легку гру на екрані.

За свою 60-річну кар’єру він знявся в понад 80-ти фільмах та став національним надбанням Франції та іконою стилю. Сценічні образи актора просто неможливо забути – картаті піджаки, недбало зім’яті сорочки та краватки, які він не зав’язував на шиї перетворилися на вічну класику. Стиль Бельмондо непідвладний ні трендам, ні часу.

Французький актор у короткому тренчі на зйомках фільму "Розпечений асфальт", 1959 рік



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Pinterest

Жан-Поль Бельмондо на зйомках фільму у Римі у фірмовій розстебнутій сорочці, 1960 рік



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Pinterest

Жан-Поль Бельмондо у солом'яному капелюсі та смугастій сорочці стоїть на площі Сан-Марко перед палацом Дожів у Венеції, 1960 рік



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Pinterest

Актор у чорній водолазці та сірих штанах позує для глянцю Esquire



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Pinterest

Образ актора у французькому комедійно-драматичному фільмі "Мавпа взимку", 1962 рік



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Harper's Bazaar

Жан-Поль Бельмондо на знімальному майданчику фільму "Божевільний П'єро", 1965 рік



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Pinterest

Жан-Поль Бельмондо позує перед камерою у стильному пальто та костюмі трійці, 1960 рік



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Pinterest

Жан-Поль Бельмондо у рекламі годинникі Rolex



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Pinterest

Актор з традиційною сигарою в роті, картатому жакеті та розстебнутій сорочці



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Vanity Fair

Жан-Поль Бельмондо у стилі італійського гангстера 1970-х років



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Vanity Fair

Актор у бомбері та футболці улюбленого фіолетового кольору, 1988 рік



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Vanity Fair