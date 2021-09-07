Жан-Поль Бельмондо не був секс-символом, втім навіть попри зламаний ніс та ранні зморшки на обличчі, він зумів вражати та закохувати в себе з першого погляду. Легендарний актор завжди випромінював силу та доброту водночас.

До теми Помер відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо

У стильних розслаблених костюмах, з чарівною посмішкою та сигаретою в руках Жан-Поль швидко завоював любов у глядачів, яка з роками не згасала, а навпаки, лише підсилювалася. Французи ласкаво називали його "Бебель" і просто обожнювали за яскраву та легку гру на екрані.

За свою 60-річну кар’єру він знявся в понад 80-ти фільмах та став національним надбанням Франції та іконою стилю. Сценічні образи актора просто неможливо забути – картаті піджаки, недбало зім’яті сорочки та краватки, які він не зав’язував на шиї перетворилися на вічну класику. Стиль Бельмондо непідвладний ні трендам, ні часу.

Французький актор у короткому тренчі на зйомках фільму "Розпечений асфальт", 1959 рік



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Pinterest

Жан-Поль Бельмондо на зйомках фільму у Римі у фірмовій розстебнутій сорочці, 1960 рік



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Pinterest

Жан-Поль Бельмондо у солом'яному капелюсі та смугастій сорочці стоїть на площі Сан-Марко перед палацом Дожів у Венеції, 1960 рік



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Pinterest

Актор у чорній водолазці та сірих штанах позує для глянцю Esquire



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Pinterest

Образ актора у французькому комедійно-драматичному фільмі "Мавпа взимку", 1962 рік



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Harper's Bazaar

Жан-Поль Бельмондо на знімальному майданчику фільму "Божевільний П'єро", 1965 рік



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Pinterest

Жан-Поль Бельмондо позує перед камерою у стильному пальто та костюмі трійці, 1960 рік



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Pinterest

Жан-Поль Бельмондо у рекламі годинникі Rolex



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Pinterest

Актор з традиційною сигарою в роті, картатому жакеті та розстебнутій сорочці



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Vanity Fair

Жан-Поль Бельмондо у стилі італійського гангстера 1970-х років



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Vanity Fair

Актор у бомбері та футболці улюбленого фіолетового кольору, 1988 рік



Найкращі образи Жана-Поля Бельмондо / Фото з Vanity Fair