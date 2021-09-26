Дівчина є амбасадоркою багатьох відомих брендів, часто у своєму блозі ділиться не лише модними, але й beauty-порадами, тож стала однією з найпопулярніших it-girls.

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Молода інфлюенсерка вже встигл знятися для таких іменитих видань, як Marie Claire, Grazia, Harper's Bazaar Arabia, Glamour, Cosmopolitan. З Негін співпрацювали Модні Будинки Dior, Lancôme, Dolce & Gabbana, бренди Forever 21, L'Oreal, Revolve та багато інших.

Амстердамська модниця з іранським корінням служить натхненням для багатьох дівчат. З року в рік Негін практикує поєднання водолазки з жакетом у період, коли ще не сильно холодно, але вже не тепло. Інфлюенсерка поєднує ці елементи гардероба з джинсами, штанами, спідницями та шортами.

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Жакети Негін Мірсалехі обирає нейтральних відтінків – від бежевого до оливкового, які за кольором будуть поєднуватися зі всім з чим завгодно. Щодо водолазок, то дівчина віддає перевагу класично чорному або молочниму кольору.

Як стилізувати водолазку з жакетами Негін показує у своєму інстаграмі. Її образи підходять для університету, офісу, чи навіть вечірки.



Стильні образи у водолазці та жакеті / Фото з інстаграму блогерки



Стильні образи у водолазці та жакеті / Фото з інстаграму блогерки



Стильні образи у водолазці та жакеті / Фото з інстаграму блогерки



Стильні образи у водолазці та жакеті / Фото з інстаграму блогерки

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Стильні образи у водолазці та жакеті / Фото з інстаграму блогерки