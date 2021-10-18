У колекціях осінь – зима 2021/2022 бренди представили темно-сині блейзери чоловічого крою в строгу смужку, приталені сірі варіанти й коричневі жакети вільного силуету. Такі у свій час носили Наомі Кембелл, Ембер Валлетта, Лінда Євангеліста та Джулія Робертс.

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Мода циклічна, саме тому деякі трендові елементи гардероба мають властивість повертатися через 20-30 років з новим розмахом. Ділові жакети в дрібну смужку отримали в цьому сезоні сучасне прочитання.

Бренд Sportmax створив вузький жакет з об’ємними плечима в темно-синьому відтінку, а Moschino майже повторили образ Джулії Робертс на церемонії вручення нагород премії "Золотий глобус" у 1991 році.



Жакет у смужку – тренд осені 2021 / Фото з Vogue



Жакет у смужку – тренд осені 2021 / Фото з Vogue

Деякі бренди зробили ставку у своїх колекціях на вироби сірих відтінків, які виглядають не менш ефектно, ніж чорні. Etro показали на моделі костюм-трійку відтінку мокрого піску, що складається зі штанів-бананів, укороченої жилетки й вільного блейзера.



Жакет у смужку – тренд осені 2021 / Фото з Vogue

Michael Kors Collection представив сірий приталений блейзер з люрексовою ниткою, який задля різноманіття можна заправити у вільні штани.



Жакет у смужку – тренд осені 2021 / Фото з Vogue