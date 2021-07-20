Окрім базових чорних, сірих та коричневих жакетів, в моді тепер вироби яскравих кольорів. На допомогу в стилізації образів приходять кроп-топи, бандо і бра. Вони врівноважують об’ємний маскулінний жакет та надають силуету жіночності.

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Мікс бра і жакета, які приміряють всі зірки стрітстайлу вперше представили дизайнери на показі мод. До прикладу, жакети всіх відтінків м’ятного, як на показі BOSS, мають особливо вигідний вигляд у парі з білими аксесуарами. Versace поєднав насичений синій з салатовим бра та синіми шортами.

Шведська модель Ельза Госк одягає бавовняні топи, які відсилають до спортивного стилю, а Ханна Шенсберг і Джен Себалосс обирають бра із зав’язками з шовку та атласу.

Для створення стрітстайл-образу доповніть бра з жакетом класичними голубими джинсами. Топ також добре поєднується зі спортивними чи легкими літніми штанами.

Бра-топи ідеально пасують до шкіряних штанів. Ви можете створити мінімалістичий образ, або ж розбавити яскравими аксесуарами. Окрім цього, а пару до топу та жакета, обирайте костюмні штани чи бермуди.



Бездоганні поєднання топу і жакетів / Фото з Pinterest



Бездоганні поєднання топу і жакетів / Фото з Pinterest



Бездоганні поєднання топу і жакетів / Фото з Pinterest



Бездоганні поєднання топу і жакетів / Фото з Pinterest