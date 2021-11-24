Емілі Ратажковскі зараз є частою гостею радіо- і телеефірів та відвідує різні світські заходи. Нещодавно молода матуся, манекенниця та засновниця бренду купальників Inamorata видала книжку "Моє тіло". У ній знаменитість описала історію свого успіху, який приніс їй гроші та славу, втім є й інша сторона медалі – сексуальний об’єкт в очах чоловіків.

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З виходом книжки модель вирішила зізнатися всім, що у 15 років пережила сексуальне насильство. Після відвертої сповіді у книжці, Емілі почала менше демонструвати свою сексуальність, а то й зовсім перестала демонструвати своє тіло на загал.



Книжка Емілі Ратажковскі "Моє тіло" / Фото з інстаграму

Незрозуміло, чи це такий піар-хід для привернення уваги, чи дійсно любителька показати свої принади на 28-мільйонну аудиторію в інстаграмі все переосмислила, втім відомо одне – її нові аутфіти виглядають надзвичайно стильно і ефектно.

Образ Емілі Ратажковскі

Знаменитість відправилася у книжкову крамницю McNally Jackson Book на автограф-сесію в чарівному образі. Знаменитість одягнула базову чорну водолазку, яку доповнила лосинами. Зверху вона додала головну statement-річ – подовжений жакет кольору фуксії.

Довершили аутфіт американки чорні високі чоботи на підборах та сонцезахисні окуляри. Довге волосся зірка вклала у легкі локони.



Розкішний образ Емілі Ратажковскі / Фото з Getty Images



Розкішний образ Емілі Ратажковскі / Фото з Getty Images