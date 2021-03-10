Акторка Зендая знялася у чарівній рекламі Valentino: фото та відео

Американська акторка та модель Зендая знялася у рекламній кампанії італійського бренду Valentino. Амбасадорка бренду приміряла речі з весняної колекції та продемонструвала оновлене взуття з шипами та одну з улюблених сумок інфлюенсерів Roman Stud.

Акторка стала обличчям Valentino на початку грудня 2020 року. Вже навесні Зендая знялася у рекламі, позуючи у розкішних образах.

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Стилістом у зйомці виступив Лоу Роуч. Саме він вже кілька років працює над аутфітами знаменитості. Лоу Роуч відомий своїми образами для Селін Діон, Демі Ловато і Аріани Гранде. У нього навіть навчався стиліст Cardi B Колін Картер.

Для фотосесії у рекламній кампанії Зендая позувала в об’єктиві фотографа Майка Бейлі-Гейтса, який раніше співпрацював з Vogue, Beauty Papers, Purple, Love Magazine і іншими відомими виданнями.

На кадрах акторка постала у рожевій сорочці вільного крою, шкіряних шортах та коричневих туфлях на низьких підборах kitten heels. Знаменитість презентувала рожеву сумку Roman Stud.

Неабияку увагу прикувало довге волосся знаменитості, заплетене в африканські косички. Візажисти підкреслили очі Зендаї завдяки чорним стрілкам.

Також модель одягнула коричневу сорочку з напіврозореного матеріалу, яку поєднала з джинсами та коричневими туфлями на низькому ходу з оновленими більшими шипами. Саме таку модель влітку носитимуть всі модниці.

Варто зазначити, що Зендая не лише рекламує вбрання, а є палким шанувальником італійського бренду.

У сукні від Valentino акторка з’явилася на церемонії вручення кінонагороди Critics' Choice Awards. Знаменитість одягнула об’ємну сукню з кутюрної колекції, що складалася з білого верху з широкими шлейками та довгої оранжевої спідниці.