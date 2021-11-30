Зендая одягнула на червону доріжку сукню зі скелетом двоголової змії: вражаючий вихід

Американська акторка Зендая часто з’являється на червоних доріжках не лише на прем’єрах фільмів зі своєю участю. Учора, 29 листопада, знаменитість прийшла на престижну футбольну премію у незвичайній сукні.

Зірка підліткової драми "Ейфорія" та нового фільму "Дюна" здійснила світський вихід разом зі своїм бойфрендом Томом Холандом. Обоє красувалися перед спалахами фотокамер на футбольній церемонії нагородження "Золотого м’яча" в Театрі дю Шатле, що у Парижі.

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25-річна зірка кінематографу кожного разу вражає своїми розкішними образами на червоних доріжках. Допомагає їй завжди неперевершено виглядати її особистий стиліст Лоу Роуч, який раніше працював над гардеробом Селін Діон та Аріани Гранде.

Образ Зендаї

Дівчина вийшла на червону доріжку у вінтажній довгій чорній сукні від бренду Roberto Cavalli. Зендая обрала сукню з колекції 2000-го року. Оголену спину плаття довершував незвичайний декор – золотистий скелет двоголової змії.

Стилісти вклали волосся артистки в елегантний пучок, а макіяж лише довершив її природну красу. Свій ефектний вихід Зендая доповнила золотистими сережками кільцями та туфлями на високих підборах.



Зендая вийшла на червону доріжку у вінтажній сукні / Фото з інстаграму



Зендая вийшла на червону доріжку у вінтажній сукні / Фото з інстаграму