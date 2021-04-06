Американська акторка, співачка та фотомодель Зендая приміряла чудову сукню-жакет смарагдового кольору. Новий кадр знаменитості викликав у мережі шквал захоплення.

Після того, як Зендая стала амбасадоркою бренду Valentino, до неї прикута особлива увага. Прихильники чекають на кожен новий вихід головної героїні серіалу "Ейфорія", адже над її стилем працює талановитий стиліст Лоу Роч.

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Останнім часом зірки почали активно одягати подовжені жакети замість суконь. В такому стильному образі нещодавно красувалася Гейлі Бібер, одягнувши сукню-жакет кольору крем-брюле. Цього разу бездоганний образ показала акторка Зендая.

Образ Зендаї

24-річна знаменитість позувала перед камерою у смарагдовому двобортному жакеті від Pertegaz. Зендая також обрала водолазку з такого ж матеріалу, як і жакет. Стильний образ вона доповнила туфлями-човниками на підборах з блискітками зеленого кольору. Такий аутфіт, що складався з подовженого жакета – вигідно підкреслював довгі ноги знаменитості.

Волосся Зендая акуратно вклала на один бік та зробила локони. Серед аксесуарів акторка зробила ставку на прикрасах від Bvlgari. Вона одягнула перстень з масивним каменем, браслет та сережки. На обличчі візажисти зробили насичений макіяж.

Очі зірки ефектно підкреслили темні тіні та чорний лайнер, а губи нафарбували рожевою помадою. Загалом образ Зендаї оцінили понад 7 мільйонів користувачів, а її аутфіт прокоментували тисячі модниць та світових стилістів.



Бездоганний образ Зендаї / Фото з інстаграму