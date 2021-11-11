На червоній доріжці зібралися зірки першої величини. Захід відвідала акторка Зендая, зірка серіалу "Гра в кальмара" Хо Ен Чон, моделі Кара Делевінь, Емілі Ратажковскі, акторка Ніколь Кідман, дизайнерки сестри Олсен та багато інших.

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Зірка фільму "Дюна" Зендая отримала статус "Ікони стилю", а зірка серіалу "Ферзевий гамбіт" Аня Тейлор-Джой стала "Обличчям року". Відомо, що 25-річна Зендая – наймолодша володарка цієї премії за всю історію. Звання International Women's Designer of the Year отримав креативний директор Balenciaga та творець Vetements Демна Гвасалія.

Образи зірок на червоній доріжці

Зендая вийшла на червону доріжку у червоному бандо та спідниці Vera Wang. Елегантне вбрання нагадало бутон квітки. Її образ довершили діамантові прикраси Bvlgari та стильна зачіска з довгих косичок.



Зірки на червоній доріжці CFDA Fashion Award / Фото з Getty Images

Актриса-амбасадор Tiffany & Co та Dior кокетливо позувала фотографам у фіолетовому міні-сукні-блейзері Oscar de la Renta та леопардовому капелюшку з вуаллю дизайнера Джіджі Барріс.



Зірки на червоній доріжці CFDA Fashion Award / Фото з Getty Images

Зірка серіалу "Гра в кальмара" Хо Ен Чон красувалася перед камерами у сукні-балахоні від Louis Vuitton з чорного мокрого шовку. Ешлі Олсен прибула в чорному довгому пальті від власного бренду The Row.

Головна редакторка Vogue Анна Вінтур обрала червоне мережевне плаття, яке доповнила шубкою тедді. Дизайнерка Вера Вонг обрала розкішну довгу сукню з рукавами-буфами, а модель Карлі Клосс обрала класичний варіант – чорну сукню та босоніжки.



Зірки на червоній доріжці CFDA Fashion Award / Фото з Getty Images



Зірки на червоній доріжці CFDA Fashion Award / Фото з Getty Images



Зірки на червоній доріжці CFDA Fashion Award / Фото з Getty Images



Зірки на червоній доріжці CFDA Fashion Award / Фото з Getty Images



Зірки на червоній доріжці CFDA Fashion Award / Фото з Getty Images