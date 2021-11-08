Зелений, вкорочений і на замочку: наймодніші светри осінньо-зимового сезону – яскраві фото

Светр – невід’ємний елемент гардероба в осінньо-зимовий період. Бум на трикотаж привів до чималого різноманіття джемперів та светрів на подіумі Fall 2021. На які вироби дизайнери радять звертати увагу в цьому сезоні – дивіться далі.

Зелений колір, який був на піку популярності у весняно-літньому сезоні, не втрачає своєї актуальності дотепер. Також мода продовжується на светри із замочком на горловині. А от светри з високою горловиною – вічна класика, яка не покидає нас в холодну пору року.

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Окрім цього сезону особливо модними вважаються яскраві моделі – від небесно-голубого до яскраво-рожевого.

Зелений

Зелений светр став it-річчю сезону завдяки показу чоловічої колекції Louis Vuitton. Креативний директор бренду Вірджил Абло присвятив ціле шоу зеленій палітрі, випустивши бомбери, світшоти та аксесуари у насиченому зеленому кольорі. Об’ємний светр від Max Mara нещодавно приміряла німкеня Леоні Ганне для зйомок в італійському глянці.



Стильні светри осінньо-зимового сезону / Фото з Peopletalk



Стильні светри осінньо-зимового сезону / Фото з Peopletalk

Вкорочений

Для тих, хто дуже любить топи, дизайнери знайшли альтернативу, випустивши вкорочені светри з широким коміром. Цікавий варіант під час Тижня моди представив Олів'є Рустен для бренду Balmain. Він випустив моделей у кислотно-жовтому та яскраво-рожевому светрі з подовженими рукавами.



Стильні светри осінньо-зимового сезону / Фото з Peopletalk



Стильні светри осінньо-зимового сезону / Фото з Peopletalk

На блискавці

Ще на початку осені светри на блискавці почали носити всі інфлюенсери та модні блогери. Дизайнери пророкують, що пік сезону станеться саме в зимовий період. Обирайте светри в пастельних відтінках або у незвичних відтінках.



Стильні светри осінньо-зимового сезону / Фото з Peopletalk



Стильні светри осінньо-зимового сезону / Фото з Peopletalk

Принти

Трикотажні принтовані вироби посіли особливе місце на показах FW 21/22. Дизайнери представили дитячі візерунки та продовжують співати оди стилю аprès-ski, випускаючи светр із дизайном Fair Isle.



Стильні светри осінньо-зимового сезону / Фото з Peopletalk



Стильні светри осінньо-зимового сезону / Фото з Peopletalk

З високим коміром

Светр з високим коміром – ідеальний варіант на холодну пору року. Marc Jacobs вирішив піти далі і створив такий комір, який нагадує балаклаву. А Phillip Lim вигадав модель в актуальному коричневому відтінку.



Стильні светри осінньо-зимового сезону / Фото з Peopletalk



Стильні светри осінньо-зимового сезону / Фото з Peopletalk