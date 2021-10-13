Зелений костюм для особливого випадку: Каміла Коельо демонструє розкішний образ

Знаменита модниця та світська левиця Каміла Коельо вміє дивувати своїх прихильників розкішними образами. Бразилійка добре знається на моді, тож показала, за допомогою якого костюма можна урізноманітнити свій гардероб.

Інфлюенсерка завоювала широку популярність завдяки своєму модному відеоблогу MakeUpByCamila. Дівчина вчила мільйони своїх прихильниць робити бездоганні макіяжі, а зараз вчить стильно одягатися.

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Fashion-блогерка продемонструвала своїй 9-мільйонній аудиторії стильний образ. 31-річна зірка Instagram та Tik-Tok приміряла шкіряний зелений костюм від бренд BOUGUESSA.

Каміла Коельо одягнула білий топ, а зверху доповнила його зеленим шкіряним жакетом та штанами. Свій бездоганний образ дівчина доповнила чорними мінімалістичними босоніжками на підборах.

Блогерка зачесала волосся у хвіст, випустила передні пасма та доповнила аутфіт чорними сонцезахисними окулярами. Серед аксесуарів світська левиця зробила ставку на чорній сумці-багеті. Серію стильних кадрів Каміла зробила у розкішних апартаментах.

Варто зазначити, що шкіряні костюми – тренд осені. Стилісти радять розбавляти тканинні костюми такими виробами, оскільки вони не лише стильно виглядають, але й будуть в моді ще не один сезон.



Модний образ Каміли Коельо / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модний образ Каміли Коельо / Фото з інстаграму інфлюенсерки