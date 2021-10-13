Інфлюенсерка завоювала широку популярність завдяки своєму модному відеоблогу MakeUpByCamila. Дівчина вчила мільйони своїх прихильниць робити бездоганні макіяжі, а зараз вчить стильно одягатися.

Дивіться також Вечірня сукня для богині: Жюлі Феррері показує ідеальне плаття з вирізами на осінь: фото

Fashion-блогерка продемонструвала своїй 9-мільйонній аудиторії стильний образ. 31-річна зірка Instagram та Tik-Tok приміряла шкіряний зелений костюм від бренд BOUGUESSA.

Каміла Коельо одягнула білий топ, а зверху доповнила його зеленим шкіряним жакетом та штанами. Свій бездоганний образ дівчина доповнила чорними мінімалістичними босоніжками на підборах.

Блогерка зачесала волосся у хвіст, випустила передні пасма та доповнила аутфіт чорними сонцезахисними окулярами. Серед аксесуарів світська левиця зробила ставку на чорній сумці-багеті. Серію стильних кадрів Каміла зробила у розкішних апартаментах.

Варто зазначити, що шкіряні костюми – тренд осені. Стилісти радять розбавляти тканинні костюми такими виробами, оскільки вони не лише стильно виглядають, але й будуть в моді ще не один сезон.



Модний образ Каміли Коельо / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модний образ Каміли Коельо / Фото з інстаграму інфлюенсерки