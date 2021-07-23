Зелена трикотажна сукня, рожевий жакет і сабо на підборах: стильний вихід німкені Леоні Ганне

Відома німецька інфлюенсерка Леоні Ганне продемонструвала новий стильний вихід. Перед камерою вона позувала у чарівному аутфіті, в якому поєднала насичений зелений з яскравим рожевим кольором.

Знаменита інфлюенсерка майже щодня ділиться з прихильниками красивими образами. Дівчина любить гарно одягатися, тож бездоганними аутфітами радо надихає свою 3-мільйонну аудиторію.

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Білявка опублікувала в інстаграмі чарівний look, який вже зачарував її фанатів та збирає безліч вподобань та коментарів.

Образ Леоні Ганне

Стрітстайлерка позувала на тлі улюбленої локації в Гамбурзі. Білявка зробила кілька кадрів на тлі фасаду сірого будинку. Перед об’єктивом красуня постала в елегантному образі.

Для чергового кадру вона обрала зелену трикотажну сукню довжини міді на довгий рукав, об’ємний рожевий жакет та сабо на фактурних підборах з матеріалу під крокодилячу шкіру.

Лаконічний, але бездоганний образ красуня доповнила популярною зеленою сумкою на плече з плетеної шкіри Chain Cassette із золотистим ланцюжком від бренду Bottega Veneta. На сайті виріб коштує 94 тисячі гривень.

Інфлюенсерка розпустила волосся, намалювала губи рожевою помадою та довершила образ чорними сонцезахисними окулярами.

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Стильні образи Леоні Ганне

– Леоні Ганне завітала на червону доріжку Каннського кінофестивалю у помпезній сукні;

– Інфлюенсерка демонструє яскравий зелено-жовтий образ на вулицях Берліна;

– Леоні Ганне одягнула розкішну золотисту сукню на закриття Каннського кінофестивалю.