Зебра – найактуальніший принт сезону: стильні образи інфлюенсерів, які варті вашої уваги

Найсміливіший принт сезону знову повернувся на світові подіуми та привертає до себе пильну увагу. Окремі елементи гардеробу в цьому принті почали вигулювати зірки стрітстайлу, а згодом їх почали додавати у свої образи інстаграм-модниці.

Принт зебра асоціюється з контрастною і яскравою модою 80-х. Насправді вперше принт зебри стали використовувати в 50-х роках минулого століття, а вже в 60-х цей анімалістичний принт був всюди: на капелюхах, пальто, вечірніх сукнях та светрах. Ближче до 80-х цей принт ставав дедалі популярнішим.

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Зараз він знову перебуває на піку популярності, адже його у свої колекції повернули чимало дизайнерів. До прикладу, бренд Blumarine створили в принт зебри штани, топи, об'ємні жакети і клатчі. Том Форд представляючи весняно-літню колекцію показав легкі сукні, спідниці та штанні костюми під зебру.

Палкою прихильницею цього принта є Ірина Шейк. Папараці знімкували знаменитість у пальтах, штанах, топах, блузах та черевиках з принтом зебри. Щоб аутфіт не виглядав важким та забитим, Шейк поєднувала окремі елементи гардероба з базовими кольорами: чорним жакетом та лосинами, молочним пальтом та чорною сумкою-багетом.

Щоб створити вдалий образ одягайте блузу в анімалістичний принт з чорними штанами. Таким чином ви створите не лише офісний образ, але й свіжий та актуальний образ, в якому можна вийти на каву після роботи.

Легке шифонове плаття – чудова альтернатива гороховим сукням. Доповніть його легким взуттям та солом’яним капелюхом і отримаєте чудовий літній аутфіт.

Для тих, хто хоче додати до свого образу лише акцентну деталь, радимо звернути увагу на лаконічні сумки в принт зебри, трендові хустинки на голову, окуляри з оправою чи взуття. Як носять анімалістичний принт зебри інстаграм-модниці – дивіться у добірці.