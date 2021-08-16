Збираємо гардероб на вересень: 6 стильних образів від знаменитих it-girls

В останні дні літа модниці діляться на два табори: одна частина починає активно носити легкі сукні на бретелях, мініспідниці та топи, а інша – починає активно готуватися до осіннього сезону. Якщо ви належите до другого варіанту, радимо вам звернути увагу на 6 стильних образів, які вам неодмінно сподобаються.

Завдяки різноманіттю фасонів, принтів, кольорів та можливості поєднувати одяг у різних стилях та підбирати аутфіти з додаванням різноманітних аксесуарів, осінні комплекти можна скласти досить оригінально та стильно.

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Готуючись до осіннього сезону радимо придбати светр, жакет, карди ган, штани, джинси та чоботи. Маючи базовий набір вбрання, ви можете вдало поєднувати між собою різні елементи гардероба та створювати цікаві аутфіти.

Атласна спідниця + светр

Атласна спідниця восени перекочує з літнього гардероба, тож не відкладайте її до наступного літа. Стилісти радять поєднувати виріб з об’ємним бавовняним светром. Вам у ньому не буде занадто спекотно і замерзнути під час прогулянки навряд чи встигнете.



Актуальні образи на осінь / Elle

Жакет + джинси

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Якщо жакет з джинсами здається вам занадто простим поєднанням, то спробуйте заправити його. Прекрасним доповненням стануть високі чоботи козаки на підборах, які врівноважать образ та витягнуть силует.



Актуальні образи на осінь / Elle

Кардиган + штани

Не бійтеся носити білі штани восени, оскільки ще тривалий період ця пора тішить нас своєю сонячною погодою. Поєднуйте красиві штани палаццо з кардиганами в стилі Jacquemus.



Актуальні образи на осінь / Elle

Светр + штани

Цей класичний образ хороший і для щоденних прогулянок, і для походу на роботу. Дійсно ультрамодним його роблять трендові в'єтнамки на платформі. Восени можете замінити взуття стильними чорними лоферами або кросівками.



Актуальні образи на осінь / Elle

Шорти + чоботи

Поєднання шортів та чобіт підійде для вечірніх прогулянок. Якщо захочете вийти в такому образі вдень, то замініть джемпер на сорочку.



Актуальні образи на осінь / Elle

Джинсова куртка + джинси

Якщо ви справжній фанат деніму, то в прохолодні будні вам підійде комплект, який вибрала для себе шведська супермодель Ельза Госк. Головний акцент тут складають аксесуари: розбавте образ бейсболкою, масивними кросівками та прикрасами.



Актуальні образи на осінь / Elle