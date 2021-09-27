Витончені наряди від Tsiushka, натхненні природою образи Дяченко Ірини, та етномотиви від Vbrana. Кожен дизайнер у свої колекції намагався відобразити внутрішнє бачення прекрасного та показати одяг, в який закладена їхня особлива історія.

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Дизайнер-експериментатор Vozianov представив глядачам шоу під назвою "Заручені за часом" та влаштував не просто модний показ, а фешн-перформанс, який додав більше атмосфери та потенціалу для імпровізації.

Якщо вважати годинник не фіксатором часу, а його виробником, від швидкого руху стрілок вироблятиметься більше часу. І вийде вітер часу, який ми, можливо, зможемо зловити,

– так описує ідею шоу Федір Возіанов.



Перформанс від Vozianov / Фото Софії Бігайло

Створюючи колекцію, Vozianov використав стрілки годинника, прикріпивши їх на маску, що повністю закривала лице.. А спідниця-парашут, над ідеєю якої працювали понад 10 років, надувалась за допомогою повітря, яке стало співавтором дизайну. Крокуючи по подіумі, модель зупинялась біля вентиляторів, схожих на годинники, де їхні стрілки рухались неймовірно швидко.

Ось таку метафоричну паралель провів автор у своєму перформансі, показавши не лише колекцію одягу, а ожививши його разом з перебігом часу.



За лаштунками показу колекції Vozianov / Фото Софії Бігайло



За лаштунками показу колекції Vozianov / Фото Софії Бігайло



За лаштунками показу колекції Vozianov / Фото Софії Бігайло

Автор: Софія Бігайло