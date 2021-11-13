Кожен вихід співачки – справжня сенсація. Напередодні Дуа Ліпа прийшла на прем’єру фільму "Вулик". Це косовська драма про мати-одиночку Фахріє, чоловік якої зник під час Косівської війни.

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Жінка вирішила зайнятися бізнесом, щоб прогодувати свою родину. Отримавши посвідчення водія і сподіваючись зайнятися виробництвом страв з перцю, вона стикається з нерозумінням з боку односельців та своїх родичів.

Для Дуа Ліпи цей фільм особливий, адже в дівчини є косовське коріння. У дописі в інстаграмі вона написала, що з нетерпінням чекає, коли фільм візьме участь у врученні Оскара.

Образ Дуа Ліпи

Для вечірньої кінопрем’єри співачка обрала стриманий, але дуже стильний одяг. Вона приміряла чорну класичну водолазку, яку доповнила темно-сірою спідницею міді. Зверху вона одягнула подовжений жакет-пальто з величезними плечима розміру оверсайз з нової колекції Balenciaga.

Стильний образ довершили чоботи на підборах з гострим носком та сіра сумка від цього ж бренду. Співачка повністю повторила аутфіт, який представив на Тижні моди креативний директор Демна Гвасалія.

Дуа Ліпа зробила ефектну зачіску з кучерями та ніжний макіяж, який лише довершив її красу.



Ефектний вихід Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки



Ефектний вихід Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки



Ефектний вихід Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки



Образ з нової колекції Balenciaga / Фото з інстаграму бренду