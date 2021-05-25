Юлія Саніна знялася у розкішній фотосесії для Vogue: чарівні кадри

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна нещодавно випустила новий альбом "Жива і не залізна". З цієї нагоди український глянець Vogue зробив зі знаменитістю інтерв’ю та зняв її у стильних образах.

Гурт відомий своїми яскравими образами на концертах. За 10 років існування The Hardkiss Юлія Саніна продемонструвала вбрання від всіх українських дизайнерів – від Олени Буреніної до Івана Фролова.

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В інтерв’ю виконавиця розповіла, що в перші роки група часто експериментувала щодо своїх концертних нарядів. У 2013 році для кліпу Babylon стиліст Слава Чайка прилаштував Юлі на голову головний убір з двох динозаврів.

На розігріві у Hurts в 2014-му Юля була в черевиках на такій величезній платформі, що увесь концерт не могла зрушити з місця. Зараз артисти вдаються до більш вивірених образів.

У 2019 році для останнього доковідного концерту "Акустика", дизайнер Іван Фролов зшив для Юлі ніжні, напівпрозорі сукні. Теперішні костюми для концерту на Олімпійському, який відбудеться у 2022 році, створюють бренд GUDU і Gasanova.

У стильному вбранні Юлія Саніна знялася для сторінок глянцю Vogue. За зачіску відповідала Євгенія Козлова, за макіяж Юлія Зелеська, а за стиль Стас Соулкіпер.

Перед фотографом знаменитість позувала у рожевій блузі від Victoria Beckham та шкіряному костюмі чорного кольору від Sanna One. Образ довершували лимонні сабо з квадратним носком.



Стильні образи Юлії Саніної / Vogue

На іншому кадрі Юлія Саніна позувала у рожевому атласному жакеті та трикотажних штанах. Аутфіт доповнило металеве кольє з кристалами.



Стильні образи Юлії Саніної / Vogue

Також знаменитість приміряла бавовняну блузу від Attico, чорну спідницю з поліестеру та червоні колготки. Для чергового кадру Юлія Саніна позувала у розкішному та спокусливому образі. Вона одягнула корсет із бавовни, шовкову спідницю, шкіряні мюлі Off-White та чокер SOVA Jewels.



Стильні образи Юлії Саніної / Vogue



Стильні образи Юлії Саніної / Vogue

Для стильної зйомки одягнула корсет салатового кольору, штани з віскози від Victoria Beckham, рожеві мюлі Off-White та рожеві сабо з поліаміду.



Стильні образи Юлії Саніної / Vogue