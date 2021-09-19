Юлія Саніна вразила образом у сивій перуці та анімалістичній водолазці: яскраве фото

На сцені фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна демонструє епатажні зухвалі образи, тож після концертів показує своїй аудиторії стильні перевтілення. Знаменитість продемонструвала аутфіт в анімалістичній водолазці та сірій перуці.

В особистому профілі з понад півмільйонною аудиторією Юлія Саніна похизувалася образом від українського бренду Sayya. Колекції цієї марки представлені в яскравих кольорах та з несподіваними елементами. В образах відсутній чорно-білий монохром та мінімалізм.

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Для чергового виступу знаменитість одягнула оранжеву водолазку в анімалістичний принт, яку довершила синім жакетом прямого крою з глибокими кишенями та двома прихованими ґудзиками. Невелика кишеня на грудях прикрашена блискучим логотипом S. Жакет коштує на сайті 6 тисяч гривень.

Образ знаменитості довершувала сива перука-каре з гривкою. Аутфіти знаменитості не обходяться без яскраво-насичених мейкапів. Візажист Слава Чайка нафарбував повіки фіолетовими, голубими і чорними тінями, а на губи наніс темно-сливову матову помаду.



Яскравий образ Юлії Саніної / Образ з інстаграму співачки

У своєму інстаграмі Юлія Саніна також показала ще один концертний образ, примірявши рожеву перуку. Вона одягнула рожеві колготки в квіти та костюм, що складався з вкороченого жакета і мініспідниці. Зону декольте довершували кілька сріблястих ланцюжків та персні на пальцях.



Яскравий образ Юлії Саніної / Образ з інстаграму співачки