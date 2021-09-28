У тур Україною фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна завжди бере з собою стиліста і візажиста Славу Чайку та майстра по зачісках Віталія Дацюка. В одному зі своїх інтерв’ю знаменитість зізнавалася, що хлопці співпрацюють з гуртом від початку заснування, тож 10 років є невід’ємною частиною команди.

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Юлія Саніна з’являється перед камерами лише в образах, які готують для неї її стилісти. Після кожного концерту виконавиця показує бездоганний аутфіт, в якому вона виступала перед фанатами.

На кожен свій концерт співачка обирає вбрання від українського бренду. Цього разу знаменитість обрала аутфіт з нової колекції бренду VOROZHBYT & ZEMSKOVA NO SEASON 21. Тетяну Земськову та Альону Ворожбит, які заснували бренд у 1993 році вважають одними з найбільш значущих модельєрів України. Дизайнери працюють з контрастами тонів, а також поєднують позачасову класику з ризикованими трендовими елементами.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Образ Юлії Саніної

Виконавиця приміряла для чергового концерту аутфіт у стилі «Матриці». Вона одягнула футболку відтінку какао, а зверху приміряла шкіряний тренч з акцентними плечима від українського бренду.

Образ знаменитості доповнила стильна зачіска, зібрана у хвіст. Довершили наряд сріблясті сережки-кільця, ланцюжок на шиї та вузькі сонцезахисні окуляри. Як і завжди, на обличчі Юлії сяяв бездоганний макіяж. Її погляд підкреслили сірі та фіолетові тіні, а губи довершувала помада матового фіолетового кольору.



Вражаючий образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму Слави Чайки



Вражаючий образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму Слави Чайки



Вражаючий образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму Слави Чайки