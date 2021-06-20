В особистому профілі з понад півмільйонною аудиторією Юлія Саніна похизувалася ефектним образом. Знаменитість постала перед камерою у красивому аутфіті, демонструючи стильну зачіску.

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За макіяж та образ відповідав особистий стиліст виконавиці Слава Чайка, стильну зачіску зробив Віталій Дацюк, а вбрання фронтвумен гурту The Hardkiss обрала від українського бренду Przhonskaya.

Чарівний образ Юлії Саніної

Виконавиця поширила на особистій сторінці в інстаграмі новий кадр. Юлія позувала у білому в’язаному бра, поєднавши образ трендовими білими джинсами з розрізами. Зверху вона одягнула класичний однобортний білий жакет приталеного силуета з рукавами тай дай за 18 тисяч гривень.

Вбрання оголило частини тіла знаменитості, додавши образу жіночності. Серед прикрас аутфіт зірки довершувало кольє з перлин, яке гармонійно поєдналося з образом.

Волося красуня заплела у дві довгі коси з білими канекалонами – штучними пасмами, які за структурою максимально наближені до справжнього волосся.

Макіяж Юлія зробила з тінями білих та синіх відтінків на повіках і персиковим блиском на губах. Такий look чудово підійде для святкування, урочистої події чи прогулянки.



Красивий образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму