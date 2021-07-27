Юлія Саніна приголомшила чарівним образом з новою зачіскою: стильне фото

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна останнім часом вражає прихильників модними образами. Знаменитість постійно з’являється перед фотокамерою у незвичних аутфітах та цікавих зачісках.

Солістка рок-гурту The Hardkiss оприлюднила на своїй особистій сторінці в інстаграмі нові кадри. Популярна українська співачка приміряла стильний образ та постала перед камерою у незвичній зачісці.

Читайте також Тренд літа – рибацькі сандалі: як носять забуте взуття інстаграм-модниці

Образ Юлії Саніної

Зірка постала перед камерою на бежевому тлі, загадково відвівши погляд від об’єктива. Вона позувала у стильній водолазці нюдового кольору з багатьма надписами. Образ Юлія доповнила карамельними штанами з великими білими кишенями. Штани оздоблені чорною сіткою та ременем.

Аутфіт знаменитості довершили золотисті прикраси на шиї та яскравий макіяж. Стиліст гурту The Hardkiss Слава Чайка зробив Юлії насичений макіяж. Її погляд підкреслювали темно-сірі тіні та масивні стрілки, а на губи були намальовані коричневою помадою.

Юлія Саніна для кожного концерту готує новий образ. Вона постає перед глядачами з яскравим макіяжем, незвичним вбранням та оригінальною зачіскою. Для нового виходу знаменитість приміряла білу перуку з гривкою.

Підписники в коментарях зазначили, що не знають ще людей, яким би так личила будь-яка зачіска, довжина волосся та колір. Також фанати Юлії написали багато приємних слів під світлиною.

"У Юлії час пішов у зворотню сторону! Просто хронохард омолоджуючий якийсь";

"Шикарний образ";

"Кожен наряд такий неповторний та особливий";

"Юля, Ви однаково привабливі, як в цьому образі, так і в своїй повсякденності";

"Прекрасний образ. Не можу відірвати погляд".



Стильний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму