Юлія Саніна показала нереальний образ у топі з сотнями булавок: ефектний аутфіт

Фронтвумен популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна перед кожним виходом на сцену вражає фанатів бездоганними образами. Цього разу співачка продемонструвала ефектний аутфіт в топі з величезною кількістю булавок.

У своєму особистому профілі з понад півмільйонною аудиторією Юлія Саніна похизувалася розкішним образом. Знаменитість постала перед камерою у стильному вбранні та з модною зачіскою.

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Ефектний образ та макіяж для виконавиці створив стиліст Слава Чайка, а розкішну зачіску зробив Віталій Дацюк. Вбрання фронтвумен гурту The Hardkiss обрала від двох українських брендів – GUDU і GASANOVA.

Розкішний образ Юлії Саніної

Юлія Саніна позувала перед камерою у чорному топі, на якому були прикріплені сотні срібних булавок. Розкішний верх знаменитість поєднала з чорними штанами на високій посадці, які були розшиті сріблястими нитками.

Аутфіт вдало доповнили прикраси. Юлія Саніна одягнула кафф на вухо, довгі сережки та масивний перстень. Волосся знаменитості випрямили та зачесали назад. Довершенням такого ефектного образу став насичений макіяж. На повіках Юлії сяяли світлі та темно-сині тіні, а чорна помада на губах стала завершальним штрихом у створенні незвичного аутфіту.



Ефектний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Ефектний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки

Реакція мережі на образ Юлії Саніної