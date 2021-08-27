Юлія Саніна показала епатажний образ білявки в зебровому костюмі: яскраве фото

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вражає фанатів під час виступу епатажними образами. Красуня щоразу перевтілюється в екстравагантні аутфіти та дивує прихильників не лише розкішними костюмами, але й зміною зачіски.

Гурт The Hardkiss від початку своєї кар’єри славиться ексцентричними образами. За 10 років існування гурту Юлія Саніна не змінила традицій та продовжує вражати слухачів незвичайними аутфітами. Над яскравими елементами гардеробу солістки та перуками працюють стилісти Слава Чайка та Віталій Дацюк.

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26 серпня гурт The Hardkiss розпочав свій тур Україною, провівши свій феєричний концерт у Чернігові. Під час виступу Юлія приміряла два образи, один з яких опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

Образ Юлії Саніної

Співачка позувала перед камерою у зебровому аутфіті. Вона одягнула топ, який підкреслила численними срібними ланцюжками, а зверху накинувши джинсову куртку з кишенями. Образ знаменитості доповнили обтислі штани на високій посадці. На сцену Юлія вийшла у чорних ботильйонах на підборах та масивній платформі.

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Особливої родзинки образу додала біла коротка перука з гривкою. На концерти Юлія завжди робить яскраві макіяжі, тож цього разу також постала перед фанатами у розкішному мейку. Візажист Слава Чайка намалював повіки фіолетовими та чорними тінями, а губи підкреслив яскравою червоною помадою.

Прихильники Юлії люблять всі образи, які пропонує стиліст виконавиці, тож новий наряд їм дуже сподобався. В коментарях до світлини підписники написали чимало приємних слів.

"Ну не можна бути такою красивою! Образ просто вогняний";

"Чудовий наряд";

"Шикарний образ! Макіяж вражає";

"Нереальний і бомбезний образ";

"Ти така красива!".



Чарівний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму Слави Чайки



Чарівний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Чарівний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму