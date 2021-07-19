Юлія Саніна полюбляє експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом, тож часто з’являється на публіці в неординарному вбранні, втім у будь-якому образі вона завжди виглядає ефектно та неперевершено.

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Ефектний образ Юлії Саніної

Знаменитість одягнула короткий чорний топ, довершивши його вкороченим рожевим жакетом. На низ Юлія одягнула помаранчеві широкі штани на високій посадці.

Яскраве вбрання артистка доповнила насиченим макіяжем. Особистий візажист знаменитості Слава Чайка виділив очі за допомогою рожевих тіней. Таким чином він зробив акцент на проникливому погляді, підкресливши красу голубих очей.

Губи Юлії він намалював синьою помадою та завершив мейк-ап ідеальною корекцією обличчя. Спеціаліст по зачісках Віталій Дацюк заплів знаменитості довгу косу з вплетенням рожевого волосся.

Розкішний look Юлія Саніна доповнила золотистими прикрасами. Вона одягнула довгі сережки, золотисті ланцюжки на шию та масивний браслет на руку.



Яскравий образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму



Яскравий образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму