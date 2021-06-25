Юлія Саніна декілька днів поспіль демонструє у своєму інстаграмі розкішні образи. Знаменитість опублікувала у своєму інстаграмі серію стильних світлин у чарівному вбранні.

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Аутфіт Юлії Саніної

Юлія позувала у стильному чорному худі з надписом The Hardkiss зі знаковими для гурту малюнками. Образ знаменитість довершила шкіряними велосипедками, салатовими шкарпетками та лакованими чоботами на масивній підошві.

Виконавиця показала кадр з сумкою-шопером чорного кольору. Аутфіт знаменитості доповнила стильна зачіска та розкішний макіяж. Візажист Слава Чайка підкреслив погляд зірки синьо-чорними тінями, а губи намалював рожевою помадою. Мейкап виконавиці виглядав з таким гранжевим стилем надзвичайно ефектно.

Віталій Дацюк зробив красиві косички, ефектно вклавши їх у стильну зачіску. Нові кадри Юлії Саніної зібрали чимало позитивних коментарів від фанатів у коментарях.

"Як круто. Мені все подобається";

"Ваша зачіска – топ. Мені подобається ваші красиві очі";

"Яка ви яскрава і красива";

"Образи просто неймовірні";

"Юля, ви красуня. Надихаюся вами".



Стильний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграм



Стильний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграм



Стильний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграм



Стильний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграм