Юлія Саніна вразила епатажним образом: фото концертного вбрання

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала нове концертне вбрання. На фестивалі "Файне місто" вона вийшла на сцену в білій туніці з епатажним принтом та рожево-білій перуці.

В Україні відгримів один з наймасштабніших музичних фестивалів "Файне місто". На Тернопільщину з'їхалися артисти з різних куточків країни. Серед хедлайнерів заходу був один з найпопулярніших рок-гуртів The Hardkiss.

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Музиканти приголомшили публіку не лише неймовірним концертом, а і яскравими образами. Зокрема, вкотре здивувала солістка Юлія Саніна.

Новий концертний look Юлії Саніної

Зазвичай артистка робить декілька фото свого аутфіту до виходу на сцену. Цього разу не було винятку. Юлія позувала на камеру за лаштунками фестивалю. Вона постала перед об'єктивом у білій oversize туніці з легкої тканини з рукавами на зав'язках. Вбрання мало епатажний принт з написами та малюнками зеленого й чорного кольорів. Під туніку зірка одягнула короткі обтислі шорти в тон.

Особливу увагу вона, як завжди, приділила зачісці та макіяжу. Візажисти попрацювали над образом Саніної, щоб на сцені співачка виглядала ефектно. Юлії одягнули перуку довжини каре та з чубчиком рожево-білого кольору. Її погляд зробили виразнішим з допомогою темних тіней, а губи нафарбували коричневою помадою. Виконавиця довершила екстравагантний образ масивними сережками та ланцюжками.



Юлія Саніна в білій туніці / Фото з інстаграму співачки



Юлія Саніна в білій туніці / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, напередодні Юлія поширювала фото, які зробила під час зйомок концерту "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою". Тоді вона одягнула білий костюм, що зі штанів, сорочки з відвертим вирізом на животі та подовженого піджака.