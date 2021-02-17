Український стиліст і fashion-директор Vogue Ukraine Юлія Пеліпас поділилася з прихильниками стильним образом у сірому штанному костюмі. Своїм аутфітом знаменитість вразила мережу.

Засновниця апсайклінг-проєкту bettter Юлія Пеліпас рідко ділиться стильними кадрами в інстаграмі. Здебільшого всі її бездоганні образи можна побачити в інстаграм-хроніках стрітстайлу.

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Пеліпас позувала перед об’єктивом у сірому штанному костюмі bettter, оранжевому лонгсліві та синіх кросівках Adidas. Стилістка зробила кадр на тлі речей зі своєї колекції та повідомила фанатам про спільну роботу власного бренду з Rika Studios.

Юлія любить штанні костюми, штани палаццо, маскулінні піджаки, тож продемонструвала прихильникам аутфіт в якому їй найбільше комфортно. Її стиль – авангардний та незвичний. Fashion-директор Vogue Ukraine є улюбленицею стрітстайл-фотографа зі світовим іменем Адама Катца.

Головне правило Юлії – міксувати класику і мінімалізм з яскравою стейтмент-річчю і ніколи не носити те, в чому некомфортно.

Перший дроп bettter вийшов у червні 2020 року. До нього увійшли 46 луків з вінтажного одягу. Кожна річ унікальна, і марка розповідає покупцеві його історію – від виробника до колишніх господарів. У дроп увійшли широкі костюми, універсального розміру, такий силует любить носити сама Юлія Пеліпас.