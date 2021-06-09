Ефектно та стильно: як влітку додавати до образів яскраві жакети – зіркова добірка

Після року пандемії усі бренди одягу увірвались в 2021 рік з яскравими кольорами. Це позначилось на багатьох аксесуарах та елементах одягу. Про один з них – жакети – ми розповімо вам далі.

Перші модниці та інфлуенсери світу вже кілька місяців примірюють на собі яскраві жакети. Їх вони легко поєднують із джинсами, класичними сукнями, кросівками або ж елегантними босоніжками.

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Зірки також часто комбінують жакети з різними кольорами "низу", до прикладу, можуть бути легкі костюмовані штани рожевого кольору, а жакет – рожевого або ж салатового. Як лише дозволить ваша фантазія!

А щодо того, як гармонійно поєднувати кольори між собою, то Fashion 24 підкаже вам один секрет – подивіться, як це робить природа, та повторюйте за нею:

бежевий пісок та блакитне море;

пісок та море; лавандове поле і зелена трава;

поле і трава; синє небо і білі хмари;

небо і хмари; помаранчевий захід сонця і темно-синє море.

Пропонуємо самим поглянути на добірку фотографій, де знаменитості демонструють відмінні looks з поєднанням яскравих жакетів та інших речей.

Леоні Ганне

Alicia Roddy

Ельза Госк

Ліза Ястремська

Elle Ferguson

Nima Benati

Маша Єфросиніна

Ромі Стрейд