Кейт Бекінсейл, Марго Роббі та Сильвестр Сталлоне стали гостями гучної прем'єри. Про те, які вбрання обрали зірки для червоної доріжки, читайте у нашому матеріалі.

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Зіркові образи гостей на прем'єрі фільму "Загін самогубців"

Серед зірок на килимовій доріжці можна було впізнати багатьох знаменитостей. Найоригінальнішим костюмом вразив актор Джон Сіна, який у якості вбрання обрав костюм свого персонажа.

Кейт Бекінсейл стала однією з найголовніших гостей події. 42-річна акторка на червоній доріжці красувалась у яскраво-помаранчевій сукні-футляр від Rasario та блискучих босоніжках. Акторка підкреслила образ ефектною зачіскою та стильними сережками.

Також вразила публіку нова зіркова пара співачки Рити Ори та кінорежисера Тайка Вайтіті. Про їхній роман стало відомо 3 місяці тому. Попри це, пара поводилась розкуто та не приховувала свої стосунки.

Потрапила під приціл об'єктивів і Марго Роббі в білосніжному образі. Вона одягнула на прем'єру костюм від модного дому Chanel та взуття від Far.

Яскравим образом привертала увагу американська акторка Сторм Рейд. Дівчина обрала для червоної доріжки вбрання від Prada, яке складалось із кроп-топа та спідниці довжини міді. А підкреслила образ актриса неординарною зачіскою.

Гостею прем'єри стала також попспівачка Леслі Грейс, яка на цю подію одягла розкішну чорну сукню від Roberto Cavalli.



