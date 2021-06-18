Яна Яцюк народилася в місті Івано-Франківськ, а згодом переїхала до Лос-Анджелеса, де зараз працює професійним фотографом.

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Дівчина зняла для обкладинки глянцю семиразову володарку премії "Греммі" Біллі Айліш для нового випуску видання Rolling Stone.

Не можу передати, що я відчуваю зараз, але просто хочу плакати від щастя,

– написала у своєму інстаграмі Яна Яцюк.

Дівчина подякувала знімальній команді та Біллі за її "довіру, заразливий сміх та вразливість".

"Дівчина на вершині світу з твоєю скромністю і добротою заслуговує всього цього і набагато більшого", – написала фотографиня.

Раніше Яна проводила зйомки з актрисами Аною де Армас, Реджиною Кінг, дівчатами з групи HAIM та іншими американськими знаменитостями

Яна Яцюк сфотографувала обличчя Біллі Айліш крупним планом. Візажисти зробили природний макіяж, стилісти вклали рівно волосся та одягнули відому виконавицю у шифонову білу сорочку.



Обкладинка глянцю з Біллі Айліш / Rolling Stone

Новий номер присвячений виходу нового альбому Біллі Айліш Happier Than Ever, реліз якого призначено на липень.

"Я не знаю, як це пояснити, але всі пісні в альбомі здаються певним часовим відрізком, в якому я їх створювала. Це так кумедно, що у всі інші будуть згадувати певні моменти, пов'язані з ними, які будуть відрізнятися від того, що тоді відчувала я. Це така дивна річ. Але я до біса люблю це. Ось чому я роблю музику. Саме для цього", – заявила Біллі.

На сторінках журналу співачка з'явилася в нестандартному платті-комбінації Gucci, кардигані Helmut Lang, сорочці Burberry і кофті Ralph Lauren.



Фотосесія Біллі Айліш для глянцю / Rolling Stone

Фотосесія Біллі Айліш для глянцю / Rolling Stone



Фотосесія Біллі Айліш для глянцю / Rolling Stone



Фотосесія Біллі Айліш для глянцю / Rolling Stone



Фотосесія Біллі Айліш для глянцю / Rolling Stone