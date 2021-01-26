Трендові моделі сумок на зиму, які ідеально доповнять ваш образ – стильні вироби

Тенденції приходять і йдуть, а любов до сумок залишається назавжди. Останній місяць зими зовсім не означає, що ви вже з головою маєте зануритися у тренди весни. Сумки, які носять зараз інфлюенсери не втратять своєї актуальності навесні, тож можете сміливо інвестувати кошти у вінтажну, мінімалістичну чи нову оригінальну модель.

Джерело: 24 канал

Не важливо, чи ви купуєте сумку на один сезон, чи навпаки, збираєте цілий арсенал різноманітних моделей. Серед представлених варіантів ви знайдете сумки на всі випадки життя.

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Плетена сумка

Ті, хто звертають увагу на деталі в образах streetstyle-зірок могли помітити, що культова модель сумки Bottega Veneta Padded Cassett настільки популярна, що досі не втрачає своєї актуальності. Через свій невеликий розмір цей виріб вважається ідеальною міською сумкою.

Streetstyle-зірки найчастіше вибирають цю сумку у відтінку карамелі, чорному й ніжно-блакитному кольорах. Переплетені смужки шкіри виглядають дуже ефектно.

Сумка з ручкою-ланцюжком

Невелика сумка з ланцюжком ще поки не збирається виходити з моди. Таку модель досить часто носять світові знаменитості. Найбільше таку сумку любить шведська модель Ельза Госк та часто приміряє до своїх образів.

Сумка багет

Іконічна сумка з 1990-х років ще залишається популярною, тож можете одягати її під будь-який образ. Найкраще завершувати свій образ сумкою-багетом не лише в парі з костюмами та платтями, але й влучно комбінувати з чобітьми, кросівками, оверсайзними-світшотами та мам-джинсами.

Мікросумка

Якщо ви слідкуєте за німкенею Леоні Ганне, то точно знайдете застосування такій крихітці. Поєднуйте стильний виріб з класичним пальтом та черевиками челсі на масивній підошві.

Сумка хобо

Така сумка полюбилася всім модним інфлюенсерам. Перший прототип сучасної сумки-півмісяця з’явився у 1936 році. Вона була великого розміру, виготовлена ​​зі щільної тканини й подібна за формою до безформного мішечка. Пізніше матеріал змінили на льон, замшу, шкіру та інші м’які тканини.