"Ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Ельза Госк вміє стильно одягатися, тож ділиться з фанатками цікавими образами. Зима не за горами, тож модель показала стильну екошубу, яке варто придбати в новому році.

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Образ Ельзи Госк

Красуня зробила стильну зйомку у студії. Щоб додати світлинам епатажності, білявка одягнула шубу на оголене тіло. Шведка обрала сіро-білий виріб Gigi зі штучного хутра від бренду 4th & Reckless в принт шахової клітинки. Дизайнери пророкували успіх таким шубам ще на початку 2021 року, втім не всі довершували свої образи таким верхнім одягом.

А от виріб з великими клітинками має всі шанси полюбитися модницям. Його можна легко стилізувати та створювати різноманітні образи за допомогою білої чи сірої шапки.

Свій образ Ельза доповнила класичними чорними лоферами CELINE, які одягнула під високі білі шкарпетки. Манекенниця не забула про аксесуар та довершила свій образ білою сумкою з телячої шкіри за 36 тисяч гривень.



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму інфлюенсерки