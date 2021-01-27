Залишився останній місяць зими, тож варто вигуляти за цей час ваш гардероб на холодну пору року. У цей період можна востаннє відірватися на багатошаровості, одягнути теплі в’язані светри та поекспериментувати з об’ємами.

Джерело: інстаграм Selfish School

Радіти закінченню зими чи сумувати з цього приводу – кожен вирішує сам. Втім нам ще місяць доведеться продумувати стильні образи збираючись на прогулянку.

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Інколи є безліч ідей для створення цікавих комбінацій, а інколи здається, що немає що одягнути.

Зимовий гардероб може виглядати мегастильно та цікаво, якщо знати декілька секретів. В холодну погоду, підкреслити свою індивідуальність за допомогою одягу інколи стає важко.

Щоб поєднати тепло, комфорт і тенденції, на допомогу приходять модні інфлюесери, які на своєму прикладі показують, як можна виглядати взимку стильно.

7 зимових аутфітів, які вигулюють інфлюенсерки

В’язаний светр + джинси прямого крою + челсі + об’ємна дублянка



Стильні зимові образи / Фото з інстаграму Selfish School

Футболка + джемпер + джогери + угги + пальто + шапка



Стильні зимові образи / Фото з інстаграму Selfish School

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Світшот + лосіни + шорти + пуховик + челсі на масивній підошві + бейсболка



Стильні зимові образи / Фото з інстаграму Selfish School

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Водолазка + трикотажний костюм двійка зі спідниці та жакета + колготки + черевики на масивній підошві + пальто



Стильні зимові образи / Фото з інстаграму Selfish School

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Джемпер + палаццо + черевики на масивній підошві + пальто + джемпер поверх



Стильні зимові образи / Фото з інстаграму Selfish School

Водолазка + штани з розрізами + черевики на масивній підошві + стьобане пальто + декоративний комірець



Стильні зимові образи / Фото з інстаграму Selfish School

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Трикотажний топ + жакет + джинси full length з розрізами + кросівки + пальто прямого крою + поверх джемпер/довгий шарф



Стильні зимові образи / Фото з інстаграму Selfish School