Який жакет носити на початку осені: стильні варіанти від зірок стрітстайлу

З настанням 1 вересня ніхто одразу не буде одягати тренчі та пальта, оскільки тепла погода може протриматися ще доволі довго. Втім навіть зараз ранки та вечори вже дуже холодні, тож поверх футболок та водолазок ідеально підходять улюблені жакети, які ми посилено будемо носити восени.

У майбутньому сезоні в моді будуть жакети, які з нами вже не один сезон, – це об’ємний крій та широкі плечі. Жакети з чоловічого плеча – вдала знахідка для осіннього сезону, якою успішно вдається прикрити всю багатошаровість.

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Восени зверніть увагу на однобортні моделі в незвичних відтінках, що представили на показах моди бренди The Attico, Acne Studios, Annakiki и Sandro Paris.

Модний жакет – це must have гардероба сучасної героїні стрітстайлу, офісної леді чи юної студентки. На початку осені з жакетами чудово поєднуватимуться кросівки, кеди чи туфлі, а пізніше вони допоможуть створити ефектний аутфіт трендовим чоботам у стилі вестерн.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Цієї осені зверніть увагу на картаті жакети, які дизайнери часто використовують в осінньо-зимових колекціях. Такий графічний візерунок чудово поєднується з осінніми фактурами. Креативний директор бренду Saint Laurent Ентоні Вакарелло пропонує носити жакет з денімовим комбінезоном.



Тренд осені 2021 – картатий жакет / Фото Vogue

Мінімалістичний чорний жакет – основа гардероба незалежно від сезону, втім восени такий виріб найкраще пасує до чорних чобіт та похмурої погоди. Чорний жакет матиме одинаковий вигляд, як на діловій зустрічі, так і на прогулянці з друзями. Щоб образ не виглядав нудним – довершуйте його трикотажними чи шкіряними штанами та модними джинсами з 2000-х.



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму Каміли Коельо



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму Ніки Гук



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму Марини Мартинів



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму Аліни Френдій



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму