У майбутньому сезоні в моді будуть жакети, які з нами вже не один сезон, – це об’ємний крій та широкі плечі. Жакети з чоловічого плеча – вдала знахідка для осіннього сезону, якою успішно вдається прикрити всю багатошаровість.

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Восени зверніть увагу на однобортні моделі в незвичних відтінках, що представили на показах моди бренди The Attico, Acne Studios, Annakiki и Sandro Paris.

Модний жакет – це must have гардероба сучасної героїні стрітстайлу, офісної леді чи юної студентки. На початку осені з жакетами чудово поєднуватимуться кросівки, кеди чи туфлі, а пізніше вони допоможуть створити ефектний аутфіт трендовим чоботам у стилі вестерн.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Цієї осені зверніть увагу на картаті жакети, які дизайнери часто використовують в осінньо-зимових колекціях. Такий графічний візерунок чудово поєднується з осінніми фактурами. Креативний директор бренду Saint Laurent Ентоні Вакарелло пропонує носити жакет з денімовим комбінезоном.



Тренд осені 2021 – картатий жакет / Фото Vogue

Мінімалістичний чорний жакет – основа гардероба незалежно від сезону, втім восени такий виріб найкраще пасує до чорних чобіт та похмурої погоди. Чорний жакет матиме одинаковий вигляд, як на діловій зустрічі, так і на прогулянці з друзями. Щоб образ не виглядав нудним – довершуйте його трикотажними чи шкіряними штанами та модними джинсами з 2000-х.



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму Каміли Коельо



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму Ніки Гук



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму Марини Мартинів



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму Аліни Френдій



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму



Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму