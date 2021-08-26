У майбутньому сезоні в моді будуть жакети, які з нами вже не один сезон, – це об’ємний крій та широкі плечі. Жакети з чоловічого плеча – вдала знахідка для осіннього сезону, якою успішно вдається прикрити всю багатошаровість.
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Восени зверніть увагу на однобортні моделі в незвичних відтінках, що представили на показах моди бренди The Attico, Acne Studios, Annakiki и Sandro Paris.
Модний жакет – це must have гардероба сучасної героїні стрітстайлу, офісної леді чи юної студентки. На початку осені з жакетами чудово поєднуватимуться кросівки, кеди чи туфлі, а пізніше вони допоможуть створити ефектний аутфіт трендовим чоботам у стилі вестерн.
Цієї осені зверніть увагу на картаті жакети, які дизайнери часто використовують в осінньо-зимових колекціях. Такий графічний візерунок чудово поєднується з осінніми фактурами. Креативний директор бренду Saint Laurent Ентоні Вакарелло пропонує носити жакет з денімовим комбінезоном.
Тренд осені 2021 – картатий жакет / Фото Vogue
Мінімалістичний чорний жакет – основа гардероба незалежно від сезону, втім восени такий виріб найкраще пасує до чорних чобіт та похмурої погоди. Чорний жакет матиме одинаковий вигляд, як на діловій зустрічі, так і на прогулянці з друзями. Щоб образ не виглядав нудним – довершуйте його трикотажними чи шкіряними штанами та модними джинсами з 2000-х.
Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму
Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму Каміли Коельо
Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму Ніки Гук
Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму Марини Мартинів
Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму Аліни Френдій
Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму
Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму
Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму
Трендові жакети осені 2021 / Фото з інстаграму