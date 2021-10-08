Попри те, що увесь класичний одяг відрізняється, у них є дещо спільне – лаконічний дизайн, натуральні фактури, вільний крій і мінімальна кількість фурнітури.

Цікаво Головна покупка осені – стильні светри: гід наймоднішими моделями сезону

Тренч

Тренч – позачасова класика, яка ідеально підходить для демісезонного періоду. Бежевий тренч у стилі Burberry – еталонний зразок. Ознаки актуального тренча: довжина міді, вільний крій або навіть oversize, природна колірна гамма, відкладний комір, широкі лацкани, пояс.



Верхній одяг, який не виходить з моди / Фото з інстаграму

Байкерська куртка

Косуха додає образу зухвалості та недбалого шику. Правильна байкарська куртка має бути розміру оверсайз, а потертості та вантажність лише вітаються. Ідеальна косуха має бути з масивними деталями, вільного крою, з широкими лацканами та ременем.



Верхній одяг, який не виходить з моди / Фото з інстаграму

Джинсова куртка

Ніякий сезон не обходиться без деніму. Універсальні джинсові куртки будуть в моді завжди. Вибирайте модель з щільного деніму без акцентних потертостей і активного декору. За кольорами краще віддати перевагу класичній синій гамі: від світлого блакитного до насиченого темно-синього. Також чудово виглядають моделі сірого і чорних тонів.



Верхній одяг, який не виходить з моди / Фото з інстаграму

Пальто

До ідеальних фасонів пальт придивляйтеся в Max Mara. Саме цей бренд представляє справжню розкішну і елегантну класику з верблюжої вовни кольору camel. Якщо вам хочеться вибрати універсальну позачасову модель, то зверніть увагу на пальто з запахом, пряме пальто або пальто-кокон. Такі пальта вважаються найуніверсальнішими моделями.



Верхній одяг, який не виходить з моди / Фото з інстаграму

Пуховик

Пуховик – улюблений верхній одяг багатьох. У прохолодну пору – це не лише стильний елемент гардероба, але й необхідний. При виборі звертайте увагу на фасон, довжину і колір. Вибирайте пуховики лаконічного зібрана крою прямого силуету, з запахом, кокони, А-образні або oversize-моделі. Стьобані моделі цього сезону ще залишаються актуальними.



Верхній одяг, який не виходить з моди / Фото з інстаграму

Парка

Парка – хороший верхній одяг тому, що завдяки вільному крою під неї можна надягати відразу кілька шарів або будь-які об'ємні речі. Цей максимально комфортний і зручний верхній одяг прекрасно впишеться в гардероб casual.



Верхній одяг, який не виходить з моди / Фото з інстаграму

Шуба

Обирайте лаконічну та мінімалістичну шубу зі штучного хутра. Якщо ви частіше пересуваєтеся на авто, то короткі моделі будуть вам найбільш комфортні, якщо ж, навпаки, ви частіше гуляєте пішки, то довжина до середини стегна або нижче коліна підійде вам більше.



Верхній одяг, який не виходить з моди / Фото з інстаграму

Дублянка

Дублянка восени – така ж невід’ємна річ гардероба, як тренчі і пальта. Обирайте виграшні короткі варіанти в природній кольоровій гамі.



Верхній одяг, який не виходить з моди / Фото з інстаграму