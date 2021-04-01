Молода матуся Ельза Госк часто ділиться своїми модними виходами під час прогулянки з дитиною. Нещодавно Ельза показала, як годує маленьку донечку грудьми у перервах між роботою, а цього разу показала стильний образ у спортивному костюмі.

Спортивний костюм вже давно став тією річчю гардеробу, яка з домашнього одягу перетворилася в чудовий варіант для прогулянки по місту. Тепер такий виріб, який раніше у всіх асоціювався виключно для занять спортом, є у всіх модниць.

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Орієнтуючись на героїнь стрітстайлу чи стильних виходах моделей, радимо звернути увагу на спортивні однотонні костюми лаконічного крою без будь-яких принтів.

Образ Ельзи Госк

На прогулянку з донечкою Тууліккі манекенниця одягнула стильний спортивний костюм бузкового кольору. За словами представників fashion-індустрії, саме такий колір може стати основою весняного гардероба цього сезону.

Найпростіший спосіб познайомитися з цим відтінком – придбати спортивний костюм, як у Ельзи. Його можна носити в парі з худі та джогерами, а можна й окремо. До прикладу, одягайте худі з джинсами, а джогери з водолазкою неонового кольору.

Гуляючи околицями свого особняка модель поєднала бузковий спортивний костюм із жовто-зеленими кросівками Nike. Білявка одягнула капюшон, а обличчя прикрила рожевою маскою та сонцезахисними чорними окулярами.

Завершила свій образ "ангел" Victoria's Secret стильною сумкою Balenciaga, яка має всі шанси стати it-bags цього сезону. У представленій колекції весна – літо 2021 креативний директор бренду Демна Гвасалія урізноманітнив палітру сумок Hourglass створивши модель неонового зеленого кольору.

Майстри марки пошили аксесуар з м'якої шкіри з глянцевим блиском. Виріб доповнили підвіскою у вигляді літери B. Всередину поміщається телефон і ключі. Ціна такої сумки – 62 350 гривень.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму