Образи для роботи вдома: добірка комфортного і гарного одягу

Джерело:школа стилю Pump Your Style
Понад рік більшість працівників називають офісом свою улюблену кімнату. У зв’язку з карантином багатьом довелося облаштувати робочі місця поза межами офісу. Разом із цим у нас з’явилася унікальна можливість придумати безліч цікавих образів для роботи вдома.
За словами психологів, стильний одяг може підняти настрій та зробити людину продуктивною навіть в домашніх умовах.
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Школа стилю Pump Your Style, засновницею якого є українська стилістка Марина Мартинів, опублікувала у своєму інстаграмі декілька варіантів образів для роботи вдома, щоб почуватися зібрано та комфортно водночас.
Атласний комплект
Найкращим вибором для роботи вдома стануть атласні штани та сорочка. Виглядатиме такий образ жіночно і стримано, а ви відчуватимете при цьому комфорт та свободу в рухах.
Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
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Джогери та сорочка вільного крою
Цей варіант належить до нового стилю biz-leisure, що сформувався упродовж карантинних обмежень. Передбачає він комплект із спортивного, комфортного низу та структурованого, офіційно-ділового верху. Такий образ особливо вдалим буде для працівників, що змушені бути регулярно на відеозв’язку з колегами чи підлеглими.
Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
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Спортивні шорти з бра і блейзером
У домашній обстановці можна спокійно обійтись без верхнього шару. Проте у випадку робочих онлайн-зустрічей достатньо буде лише накинути поверх блейзер і ви перетворитесь у справжню бізнес-леді.
Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
Трикотажна сукня
Ще один варіант для комфортної роботи, допоможе виглядати стильно та зібрано, але не заважатиме працювати навіть із ліжка. Можете обирати у будь-якій довжині та бажаного крою.
Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
Трикотажний комплект
У такому образі можна і в магазин вибігти, і робочу зустріч провести. До того, комплект можна адаптувати і до вашого гардеробу поза межами дому. Це можуть бути штани і лонгслів, спідниця і худі чи легінси з тунікою.
Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
Базовий варіант для роботи з дому – тапочки. Актуальними залишаються базові моделі, а також з хутряним фінішем, що часто модниці носять і на вулицях міст. Для противників домашнього взуття стилістка Андріана Грицань рекомендує обирати м’які балетки, щоб не відчувати дискомфорту при тривалому носінні.
Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio