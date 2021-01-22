Вже майже рік більшість працівників називають офісом свою улюблену кімнату. У зв’язку з карантином багатьом довелося облаштувати робочі місця поза межами офісу. Разом із цим у нас з’явилася унікальна можливість придумати безліч цікавих образів для роботи вдома.

За словами психологів, стильний одяг може підняти настрій та зробити людину продуктивною навіть в домашніх умовах.

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Школа стилю Pump Your Style, засновницею якого є українська стилістка Марина Мартинів, опублікувала у своєму інстаграмі декілька варіантів образів для роботи вдома, щоб почуватися зібрано та комфортно водночас.

Стильні образи для роботи вдома

Атласний комплект

Найкращим вибором для роботи вдома стануть атласні штани та сорочка. Виглядатиме такий образ жіночно і стримано, а ви відчуватимете при цьому комфорт та свободу в рухах.



Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio



Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio

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Джогери та сорочка вільного крою

Цей варіант належить до нового стилю biz-leisure, що сформувався упродовж карантинних обмежень. Передбачає він комплект із спортивного, комфортного низу та структурованого, офіційно-ділового верху. Такий образ особливо вдалим буде для працівників, що змушені бути регулярно на відеозв’язку з колегами чи підлеглими.



Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio



Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio

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Спортивні шорти з бра і блейзером

У домашній обстановці можна спокійно обійтись без верхнього шару. Проте у випадку робочих онлайн-зустрічей достатньо буде лише накинути поверх блейзер і ви перетворитесь у справжню бізнес-леді.



Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio



Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio



Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio

Трикотажна сукня

Ще один варіант для комфортної роботи, допоможе виглядати стильно та зібрано, але не заважатиме працювати навіть із ліжка. Можете обирати у будь-якій довжині та бажаного крою.



Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio

Трикотажний комплект

У такому образі можна і в магазин вибігти, і робочу зустріч провести. До того, комплект можна адаптувати і до вашого гардеробу поза межами дому. Це можуть бути штани і лонгслів, спідниця і худі чи легінси з тунікою.



Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio



Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio

Базовий варіант для роботи з дому – тапочки. Актуальними залишаються базові моделі, а також з хутряним фінішем, що часто модниці носять і на вулицях міст. Для противників домашнього взуття стилістка Андріана Грицань рекомендує обирати м’які балетки, щоб не відчувати дискомфорту при тривалому носінні.



Стильні варіанти для роботи вдома / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio